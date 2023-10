Dwukrotny zdobywca Oscara Alexander Payne ogłosił, iż kolejnym projektem, który wyjdzie spod jego skrzydeł będzie western. Do prac nad tym filmem zaprosił on scenarzystę Davida Hemingsona .

Podczas swojego przemówienia na Festiwalu Filmowym Lumiere w Lyonie Payne zdradził, iż western to gatunek, którym już dawno chciał się zająć. Tam też po raz pierwszy poinformował o swojej współpracy z Hemingsonem.