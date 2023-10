James Wan wyprodukuje aktorskie ''Gargoyles'' 0

Kreskówka Disney’a z lat 90. ubiegłego wieku Gargoyles doczeka się swojej nowej wersji. Mistrzowie horroru James Wan i Gary Dauberman chcą nakręcić na jej podstawie serial, ale nie animowany, a aktorski.

Projekt powstanie oczywiście z myślą o platformie Disney+. Jego scenariusz napisze Dauberman, mający na swoim koncie serial Potwór z bagien czy obie części To. Filmowiec ten będzie pełnił także funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. To ostatnie stanowisko objął także James Wan wraz ze swoją firmą Atomic Monster, odpowiadającą za całe uniwersum ’’Obecności’’. Wan już zapowiedział, że serial będzie przesiąknięty atmosferą grozy.

Gargoyles to serial emitowany w latach 1994-1997. Przedstawia on gatunek nocnych stworzeń zwanych Gargulcami, które w ciągu dnia zamieniają się w kamień, skupiając się na klanie prowadzonym przez Goliata. W 994 r. klan mieszka w zamku w Szkocji. Większość zostaje zdradzona i zabita przez ludzi, gdy są skamieniali, a pozostali są magicznie skazani na sen – tj. zamrożeni w kamiennej formie, aż zamek „wzniesie się ponad chmury”. Tysiąc lat później, w 1994 roku, miliarder David Xanatos kupuje zamek Gargulców i odbudowuje go na szczycie swojego nowojorskiego drapacza chmur, budząc w ten sposób Goliata i resztę jego klanu. Próbując przystosować się do nowego świata, pomaga im sympatyczna policjantka o imieniu Elisa Maza. Oprócz radzenia sobie z próbami przystosowania się Gargulców do współczesnego Nowego Jorku, serial zawierał także różne nadprzyrodzone zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i całego świata.

Parę miesięcy temu Internet obiegła informacja, że na podstawie serialu powstanie film aktorski, za kamerą którego stanąć miała Kenneth Branagh. Jak widać plany te zostały zmienione. Nie ma żadnych wieści jakoby oba projekty miały powstawać niezależnie obok siebie.

