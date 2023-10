Ulotność ''american dream'' w zwiastunie thrillera ''Ghosts of the Void'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun debiutanckiego filmu Jasona Millera Ghosts of the Void. Produkcja ta ukazuje zapadający w pamięć wygląd amerykańskiego snu, a dokładnie to jak szybko może on prysnąć.

Główni bohaterowie to młode małżeństwo Jen i Tyler, które do tej pory miało wszystko co potrzebne do życia na poziomie. Mieli solidne podstawy dla ich miłości, ładny dom i karierę obiecującą świetlaną przyszłość. Tyler jednak popadł w alkoholizm, a Jen opuściła pisarska wena. Windykatorzy nie czekali. Zmusili parę do opuszczenia domu i udania się do samochodu. Zestresowani, wyczerpani i przytłoczeni poczuciem porażki Jen i Tyler parkują samochód na pustym parkingu, mając nadzieję, że dobrze się wyśpią, zanim zmierzą się z jutrzejszą rzeczywistością. Jednak ich sen przerywają bezdomni przechodnie, psotne lokalne dzieci, a w końcu złowieszczy nieznajomi w przerażających maskach.

Poniżej prezentujemy wspomnianą zapowiedź:

W rolach głównych występują Michael Reagan i Tedra Millan.

Premiera Ghosts of the Void w wersji cyfrowej i na VOD odbędzie się 7 listopada.

Źrodło: Bloody Disgusting