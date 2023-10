Zwiastun nagrodzonego w Cannes filmu "Strefa interesów" Jonathana Glazera ze zdjęciami Łukasza Żala 0

Zwiastun Strefy interesów po raz pierwszy pozwala nam rzucić okiem na nowy, mrożący krew w żyłach dramat A24 o II wojnie światowej w reżyserii Jonathana Glazera, dla którego to będzie pierwszy film od 2013 roku i Pod skórą.

fragment plakatu filmu "Strefa interesów"

Nowy film Brytyjczyka Jonathana Glazera, reżysera Sexy Beast oraz kultowego Under the Skin ze Scarlett Johansson, a także twórcy teledysków Radiohead i Massive Attack. Po premierze filmu na tegorocznym festiwalu w Cannes krytycy i jurorzy nie kryli swoich pełnych uznania opinii. Media okrzyknęły Strefę interesów mrożącym krew w żyłach, głębokim, medytacyjnym i wciągającym filmem, który będzie prześladować widzów jeszcze długo po seansie. Po odebraniu przez Jonathana Glazera Grand Prix z rąk Quentina Tarantino długo nie milkły owacje.

Strefa interesów to wstrząsająca opowieść o domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Hüller (Hewdig Höss) i Christiana Friedela (Rudolf Höss).

Jest to koprodukcją Wielkiej Brytanii i Polski. Po stronie polskiej za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions). Film jest współfinansowany przez studio A24 i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zdjęcia do filmu zrealizował dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal. Film został w całości zrealizowany w Polsce.

Produkcja trafi do naszych kin 9 lutego 2024 roku.

Źrodło: Gutek Film