Zwiastun i data premiery 2. sezonu serialu ''Śnięty Mikołaj: serial'' 0

Po udanej zeszłorocznej premierze serialu Śnięty Mikołaj: Serial Disney+ zaprezentował zwiastun drugiej serii podając także jej datę premiery.

Serial początkowo powstać miał jako produkcja limitowana, jednak wyniki oglądalności zweryfikowały tą decyzję. Szybko po premierze włodarze Disney+ zdecydowali o realizacji kontynuacji.

Bohaterem serialu jest Scott Calvin. Po przepracowaniu trzydziestu lat jako Święty Mikołaj, radość to jego drugie imię. Jednak wraz ze spadkiem popularności świąt Bożego Narodzenia, słabnie również jego magia. Scott próbuje pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Gdy odkrywa, że istnieje sposób, by przejść na emeryturę, Scott rozważa ustąpienie ze stanowiska Świętego Mikołaja i znalezienie godnego następcy, aby on sam mógł stać się lepszym ojcem i mężem. Dowiadując się jednak, iż popełnił błąd przy wyborze zastępcy musi powrócić i raz jeszcze uratować Boże Narodzenie, inaczej wszystkie elfy znikną.

W sezonie 2. rodzina Calvinów powraca na Biegun Północny, a Scott kontynuuje swoją rolę Świętego Mikołaja po tym, jak jego plany emerytalne zostały pokrzyżowane w związku z niemożnością znalezienia godnego następcy. Teraz, gdy Scott i jego rodzina pomyślnie ocalili Boże Narodzenie, Scott skupia się na szkoleniu syna Calvina, aby ostatecznie przejął „rodzinny biznes” jako Święty Mikołaj.

Do swoich ról powracają Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Elizabeth Allen-Dick, Devin Bright, Austin Kane i Matilda Lawler. Dołączają do nich Eric Stonestreet i Gabriel Iglesias.

Premiera 2. sezonu już 8 listopada.

Źrodło: Disney+