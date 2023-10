Nie żyje Burt Young, aktor znany z "Rocky'ego" miał 83 lata 0

Burt Young – nominowany do Oscara aktor, który wcielił się w Pauliego Pennino w filmach Rocky – zmarł. Miał 83 lata.

kadr z filmu "Rocky 5"

W oświadczeniu dla The New York Times córka Younga – Anne Morea Steingieser – potwierdziła, że ​​aktor zmarł w niedzielę 8 października.

Young urodził się jako Gerald Tommaso DeLouise w Nowym Jorku 30 kwietnia 1940 r. Służył w korpusie piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych od 1957 do 1959 r. Young był bokserem w czasie służby. Kiedy jego zmiana dobiegła końca, jego rekord bokserski wynosił 32-2. Aktor zadebiutował na ekranie jako barman w 1969 roku w odcinku długo emitowanej telenoweli NBC The Doctors. Pod pseudonimem John Harris zadebiutował na dużym ekranie w 1970 roku w horrorze Carnival of Blood.

Oczywiście najbardziej kultowa rola Younga pojawiła się w 1976 roku, kiedy zagrał Pauliego u boku Sylvestra Stallone w kultowym dramacie bokserskim Rocky. Rola Younga przyniosła mu nominację dla najlepszego aktora drugoplanowego na 49. ceremonii rozdania Oscarów. Powtórzył swoją rolę Pauliego we wszystkich pięciu kolejnych filmach Rocky’ego od 1979 do 2006 roku.

W ciągu swojej kilkudziesięciu lat kariery Young ma na swoim koncie ponad 100 ról aktorskich, wśród nich m.in. Chinatown (1974!), Amityville II: Opętanie (1982!) i Jak jej nie kochać (1997).

Źrodło: Deadline