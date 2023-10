Emile Hirsch, Shane West i seryjny morderca w zwiastunie "Walden" 0

Ujawniono oficjalny zwiastun nadchodzącego thrillera kryminalnego Walden. Przedstawia Emile’a Hirscha w roli stenografa sądowego, który bierze sprawiedliwość w swoje ręce, gdy widzi, jak winni wychodzą na wolność.

fragment plakatu filmu "Walden"

Ludzie kolekcjonują swetry, Walden Dean zbiera świadectwa sprawiedliwości. Jest stenografem i będąc duchem sali sądowej, jego umysł jest boleśnie zapchany widokiem potoku niesprawiedliwości – aż do teraz. Odkrycie, że cierpi na nieuleczalną chorobę, wprawia go we wściekłość, która kipi w nim od lat. Teraz ma zamiar wziąć sprawiedliwość w swoje ręce w najbardziej makabryczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Ale jest bardziej makabryczna sprawa, z którą Walden będzie musiał sobie poradzić: seryjny morderca-pedofil tuż za progiem swojego małego miasteczka.

Film będzie miał swoją premierę w wybranych kinach 10 listopada, a jego premiera cyfrowa i VOD nastąpi 12 grudnia. Walden został napisany i wyreżyserowany przez Micka Davisa. Do Hirscha w obsadzie dołączyli Shane West, Kelli Garner, Tania Raymonde i David Keith. Producentami wykonawczymi są Hirsch i Keith, a producentami są Sara Sometti Michaels i Seth Michaels.

Źrodło: comingsoon.net