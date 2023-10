Powieści Baku Yumemakury w formie anime w serialu ''Onmyoji'' - zobacz zwiastun 0

Netflix dobrze czuje się w produkcjach anime nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie kręci ich naprawdę dużo. Najnowszym dziełem platformy jest serial ’’Onmyoji’’’opierający swoją fabułę na nieśmiertelnych powieściach fantastyczno-kryminalnych Baku Yumemakury. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Znajdziecie go w dalszej części artykułu.

Akcja powieści osadzona jest w Japonii okresu Heian. Wyjątkowy mistyk onmyoji Abe Seimei i jego partner Minamoto Hiromasa wspólnie rozwiązują sprawy, w które zaangażowani są zarówno ludzie, jak i demony. Serial ten opiera się na oryginalnych powieściach uzupełnionych zupełnie nowymi opowieściami co pozwala poznać niepokazaną wcześniej na ekranie historię Seimeia.

Tęsknota, obsesja, palące żądze… Gdy ludzie tracą kontrolę nad silnymi emocjami, te zmieniają się w demony. W bogatym antycznym Kioto dworski muzyk Minamoto Hiromasa, prawnuk cesarza Daigo, odwiedza rezydencję nadwornych onmyoji — mistrzów yin-yang — z nadzieją na poznanie tajemnic demonów nawiedzających miasto. Tam poznaje człowieka idealnie nadającego się do rozwiązywania takich nadnaturalnych zagadek — to otoczony mistyczną aurą onmyoji Abe Seimei. Choć Hiromasę denerwuje okazywany przez Seimeia brak zainteresowania codziennością i niechęć do pomocy, wkrótce obaj stawiają czoła demonom będącym źródłem problemów. Odkrywają też, że w cieniu demonów kryje się inny onmyoji, Ashiya Doman. Do Seimeia i Hiromasy dołącza też nauczyciel gry na flecie Hiromasy, książę Atsumi, cesarski onmyoji Kamo Yasunori oraz pani Tsuyuko, która staje się częścią grupy wskutek jednej ze spraw. Czy w obliczu natłoku emocji przeplatających się niczym wątki tej historii Seimei i Hiromasa zdołają przywrócić spokój w stolicy? To czas wielkiej próby tych bardzo różnych od siebie ludzi, którym życie wyznaczyło wspólny los.

Reżyserią anime zajął się Sobi Yamamoto, a scenariusz napisali Natsu Hashimoto i Yuiko Kato. Głosu głównym bohaterom udzielają: Daisuke Namikawa jako Abe Seimei, Shintaro Asanuma jako Minamoto Hiromasa, Yui Ishikawa jako Tsuyuko, Kenji Hamada jako książę Atsumi, Rina Sato jako Ashiya Doman i Daisuke Kishio jako Kamo Yasunori.

Premiera anime Onmyoji 28 listopada.

Źrodło: Netflix