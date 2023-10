''Szkoła dla elity'' zakończy się 8. sezonem 0

Najdłużej emitowany na Netflix hiszpański serial Szkoła dla elity niedługo dobiegnie końca. Scenarzysta i producent tej młodzieżowej serii poinformował, iż zakończy się ona ósmym sezonem. Ogłoszenie to nastąpiło na dwa dni przed premierą siódmego sezonu.

Serial odnowienie na siódmy sezon otrzymał w te wakacje. Wtedy nie było żadnej wzmianki o tym, iż będzie on ostatnim.

Finałowy sezon serialu Szkoła dla elity jest już w fazie produkcji.

Kręcimy ósmy sezon, który będzie ostatnim. Jesteśmy na wysokim poziomie i stwierdziliśmy, że czas już to zakończyć. Mówię to z wielkim żalem. Przez te kilka lat poznałem wielu wspaniałych aktorów i reżyserów. '’Szkoła dla elity'’ zmieniła życie wielu ludzi, są aktorzy, którzy u nas zaczynali i teraz są światowymi gwiazdami. Jestem dumny, że mogłem się do tego przyczynić. Cudownie jest wiedzieć, że serial ten widzieli widzowie na całym świecie i im się podoba powiedział Montero.

W ósmym sezonie wystąpią nowicjuszki Ane Rot i Nuno Gallego, a Mina el Hammani, która powracała w pierwszych trzech sezonach, ponownie wcieli się w rolę Nadii.

Szkoła dla elity opowiada o Las Encinas, najlepszej i najbardziej elitarnej szkole w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa.

Źrodło: Deadline