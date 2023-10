Emma Stone powraca do żywych w zwiastunie nowego dzieła Yorgos Lanthimosa ''Biedne istoty'' 0

Searchlight Pictures prezentuje nowy zwiastun filmu Biedne istoty. To produkcja science fiction z elementami romansu w reżyserii Yorgos Lanthimosa autora nagrodzonej Oscarem biograficznej komedii Faworyta.

Biedne istoty to opowieść w stylu Frankensteina, która skupia się na ewolucji Belli Baxter, młodej kobiety przywróconej do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera. Pod opieką Baxtera Bella jest chętna do nauki. Jednak głodna przygód, których jej brakuje, Bella ucieka z Duncanem Wedderburnem, przebiegłym i rozpustnym prawnikiem, w burzliwą podróż przez kontynenty. Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella staje się niezłomna w swoim celu, jakim jest opowiadanie się za równością i wyzwoleniem.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Margaret Qualley, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter i Christopher Abbott. Przy scenariuszu do Biednych istot Lanthimos współpracował z Tonym McNamarą. Inspirację czerpali oni z powieści szkockiego powieściopisarza Alasdaira Graya Poor Things w Polsce wydanej pod tytułem Biedne istoty. Autor nigdy nie ukrywał, że inspirował się słynnym Frankensteinem.

Premiera filmu w naszym kraju 19 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Dark Horizons