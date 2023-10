''Pokolenie V'' odnowione na 2. sezon 0

Platforma Amazon Prime Video jest bardzo zadowolona z wyników jakie osiągnął pierwszy sezon spin-offu The Boys noszący tytuł Pokolenie V. Nie dziwi więc decyzja jaka podjęta została co do jego przyszłości. Produkcja otrzymała oficjalne odnowienie na 2. sezon.

Włodarze streamera decyzję o przedłużeniu serialu podjęli jeszcze przed końcem emisji pierwszego sezonu, którego finał zadebiutuje 3 listopada.

'’Pokolenie V'’ stał się serialem nr 1 w Prime Video w ponad 130 krajach. To najpopularniejszy nowy oryginalny serial streamera tego roku powiedział Vernon Sanders, szef telewizji w Amazon MGM Studios.

Jak twierdzą showrunnerzy serii Michele Fazekas i Tara Butters, trwają już prace nad scenariuszami do kontynuacji.

Pokolenie V to osadzony w świecie znanym z serialu The Boys nowy projekt, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

Źrodło: The Hollywood Reporter