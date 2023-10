Rhys Frake-Waterfield odpowiada na incydent z Florydy dotyczący slashera ''Puchatek: Krew i miód'' 0

Rhys Frake-Waterfield, reżyser i scenarzysta slashera będącego wariacją na temat kultowej bajki dla dzieci o Stumilowym Lesie Puchatek: Krew i miód, odniósł się do incydentu jaki miał miejsce w jednej z podstawowych szkół na Florydzie.

2 października nauczyciel z Florydy przypadkowo pokazał klasie czwartych klas około 20–30 minut filmu Puchatek: Krew i Miód. Film puszczony został w trakcie lunchu. W trakcie wyświetlania uczniowie byli świadkami jednej z przerażających scen w jakie film obfituje. Dopiero po jej wyświetleniu nauczyciel wyłączył wideo. Część uczniów od razu uzyskała wsparcie psychologa.

W rozmowie z portalem Variety Waterfield zapytany o reakcję na omyłkowe pokazanie filmu dzieciom, odpowiedział:

To szalone, prawda? Myślę, że to szalone. Bo oglądając film nie sposób pomylić go z filmem dla dzieci, dosłownie przez pierwsze 10 minut dzieją się szalone rzeczy. A [postacie] wyglądają przerażająco. Więc nie wiem jak – bo powiedzieli, że trwało to od 20 do 30 minut – nie wiem, jak to trwało tak długo. Nie wiem, czy nauczyciel po prostu włączył wideo i wyszedł, czy dzieci jakoś go oszukały… Mam nadzieję, że nie zrujnowaliśmy dzieciństwa tych dzieci.

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.

Obecnie trwają prace nad kontynuacją Puchatka: Krew i miód, który miał budżet zaledwie 100 000 dolarów i zarobił 5,2 miliona dolarów w kasie na całym świecie.

