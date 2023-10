Mike Flanagan zaadaptuje kolejną powieść Stephena Kinga 0

Mike Flanagan dzięki zrealizowanym dla Netflix serialom grozy stał się obecnie jednym z najpopularniejszych twórców tego gatunku. Ma on na swoim koncie także pełnometrażowe filmy i właśnie pracuje nad kolejnym projektem. Będzie to adaptacja powieści Stephena Kinga '’The Life of Chuck'’.

Tom Hiddleston, ''Crimson-Peak-Wzgórze-krwi''

Przenoszenie na ekran dzieł Kinga nie jest dla Flanagana niczym obcym. Ma ona już na swoim koncie dwa filmy oparte na podstawie powieści tego amerykańskiego mistrza grozy. Są to Gra Geralda i Doktor Sen. Teraz przyszedł czas na The Life of Chuck.

Znana jest już obsada tego filmowego projektu. W rolach głównych występują Tom Hiddleston i Mark Hamill. Partnerować im będą Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan i Jacob Tremblay. Flanagan będzie także scenarzystą i producentem za pośrednictwem Intrepid Pictures.

Fabuła powieści The Life of Chuck składa się z trzech na pozór odrębnych, ale jednak połączonych se sobą historii, które prezentują nam biografię Charlesa Krantza. Ta ukazana jest w odwrotnej kolejności. Najpierw dowiadujemy się, że w wieku 39 lat zmarł on na guza mózgu, aby na końcu dojść do jego dzieciństwa, które spędził w rzekomo nawiedzonym domu.

Źrodło: Bloody Disgusting