''Squid Game: Wyzwanie'' - nadchodzi reality show inspirowane popularnym serialem. Zobacz zwiastun 0

Pamiętacie bijący rekordy popularności serial Squid Game przybyły do Nas wprost z Południowej Koreii? Jeśli tak, a co ważniejsze czekacie na jego drugi sezon, to z pewnością do gustu przypadnie Wam nowy program rozrywkowy Netflix, który powstał w oparciu o popularną produkcję. Z tą oczywiście różnicą, że tu nikt nie zginie.

Program noszący tytuł Squid Game: Wyzwanie to typowe reality show. 456 uczestników z całego świata będzie rywalizować w różnych wyzwaniach żywcem wyjętych z oryginalnego serialu. Jak twierdzili twórcy oraz co widzimy na poniższym zwiastunie, wprowadzonych zostało także kilka nowych zadań.

Każdy gracz zostanie zepchnięty do granic możliwości i zmuszony zadać sobie pytanie, jak daleko się posunie, aby wygrać, mając do czynienia z oportunistycznymi sojuszami, zabójczymi strategiami i zdradami w odpowiednim czasie. Tylko jeden zwycięzca zgarnie do domu nagrodę pieniężną w wysokości 4,56 miliona dolarów – największą nagrodę pieniężną w historii telewizji typu reality show.

Producentem programu jest Studio Lambert. Na Squid Game: Wyzwanie składa się 10. odcinków. Premiera tego reality show już 22 listopada.

Źrodło: Netflix