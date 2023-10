Komedia fantasy z Johnem Krasinskim i Ryanem Reynoldsem ''If'' dostaje datę premiery 0

Paramount Pictures ustala datę premiery komedii fantasy ’’If’’, za kamerą której stanął reżyser Cichego miejsca John Krasinski. Produkcja ta opowie historie ludzi potrafiących widzieć wyimaginowanych przyjaciół.

If trafi do kin 17 maja 2024 roku. Wcześniej produkcja ta nosiła tytuł Imaginary Friends. Krasinski oprócz tego, że stanął za kamerą filmu to jest także autorem scenariusza do niego. Podobnie jak w innych swoich produkcjach gra również w If jedną z głównych ról.

Krasinski zebrał w swoim projekcie iście gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Emily Blunt, Ryan Reynolds, Matt Damon, Awkwafina, Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Maya Rudolph, Sam Rockwell i Fiona Shaw.

Fabuła If skupiać ma się na młodej dziewczynie, która potrafi widzieć wyimginowanych przyjaciół innych ludzi, głównie tych porzuconych przez nich, gdy Ci dorośli. Dalsze szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy.

Wyimaginowani przyjaciele to nie tylko te urocze postacie, to kapsuły czasu zawierające nasze nadzieje, marzenia i ambicje powiedział Krasinski.

Prace nad projektem trwają od 2019 roku, a prawa do projektu zdobyło Paramount Pictures w wojnie przetargowej przeciwko wielu studiom.

