Nadchodzi wielki chaos w zwiastunie thrillera ''Zostaw świat za sobą'' 0

Netflix prezentuje drugi zwiastun psychologicznego thrillera Zostaw świat za sobą. Produkcja ukaże nam świat pochłonięty w chaosie po tajemniczym cyberataku.

Rodzinne wakacje pewnej pary (Julia Roberts i Ethan Hawke) wynajmującej luksusowy dom ze swoimi dziećmi Archiem i Rose, przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych G.H. I jego córka Ruth (Mahershala Ali i Myha’la Herrold). Twierdzą, że dom należy do nich. Niosą wieść o tajemniczym cyberataku i szukają schronienia. Do obu rodzin szybko dociera zaistniała sytuacja, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z nową pozycją w upadającym świecie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film powstał na podstawie powieści Rumaana Alama z 2020 roku pod tym samym tytułem. Książkę na scenariusz zaadaptował Sam Esmail, który to również stanął za kamerą dramatu. Jak sam twierdzi samo widowisko katastrofy jest sprawą drugorzędną i oddaloną, film skupia się w dużej mierze na bohaterach i ich reakcjach na zaistniałą sytuację.

W filmie oprócz wcześniej wspomnianych występują także Kevin Bacon, Farrah MacKenzie i Charlie Evans. Producentami wykonawczymi są Barack i Michelle Obama, Tonia Davis, Daniel M. Stillman i Nick Krishnamurthy.

Premiera filmu na Netflix 8 grudnia.

Źrodło: Netflix