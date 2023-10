Premierowy plakat filmu "Uśmiech losu" Andrzeja Jakimowskiego 0

Skąpana w słońcu grecka wyspa, piękna kobieta, rodzinna tajemnica i prawda czekająca na odkrycie. Wszystko to w najnowszym filmie ulubieńca polskiej publiczności – Andrzeja Jakimowskiego, autora obsypanych nagrodami dzieł: Imagine, Sztuczki i Zmruż oczy. Dystrybutor udostępnił plakat produkcji Uśmiech losu.

kadr z filmu "Uśmiech losu"

W obsadzie produkcji, w roli głównej, zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł – Mateusz Kościukiewicz, któremu na srebrnym ekranie partnerują Themis Pannou oraz Ifigeneia Tzola. Luźno oparta na motywach życia i twórczości fotografa Jacka Przybyłowskiego Uśmiech losu to rozgrywająca się w malowniczych, śródziemnomorskich plenerach opowieść o poszukiwaniach szczęścia, miłości i własnego miejsca na Ziemi.

Andrzej (Mateusz Kościukiewicz), fotografik ze Śląska, przybywa na małą grecką wyspę, aby objąć spadek po stryju. Na miejscu okazuje się, że ten zapisał mu w testamencie kamienny szałas oraz położone w cieniu wulkanu pole. Rozczarowany spadkiem Andrzej postanawia jak najszybciej sprzedać odziedziczoną własność i wrócić do kraju. Wcześniej jednak musi odpracować dług, który jego stryj zaciągnął u greckiego sąsiada. Plan i decyzje, które dotychczas wydawały się oczywiste, komplikują się, kiedy Andrzej poznaje Lenę (Ifigeneia Tzola). Piękna Greczynka kompletnie zawróci chłopakowi w głowie, a to, co wydarzy się wkrótce, zmieni jego spojrzenie na świat i zmusi do zadania pytania – co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze?

plakat filmu Uśmiech los

Film trafi do naszych kin 1 grudnia 2023 roku.

Źrodło: Kino Świat