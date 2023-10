Premierowy zwiastun "Horror Story" - polskiej czarnej komedii 0

Prezentujemy pierwszy zwiastun czarnej komedii Horror Story Adriana Apanela. Główne role w filmie grają Jakub Zając i Michalina Olszańska. Jest to pełnometrażowy debiut autora nagradzanej Stancji.

kadr z filmu "Horror Story"

Tomek, świeżo upieczony absolwent bankowości, przyjeżdża do wielkiego miasta, by z przytupem rozpocząć dorosłe życie. Marzy o spektakularnym sukcesie, dzięki któremu odzyska względy swojej byłej dziewczyny i pokaże światu, na co go stać. Na początek, z braku funduszy decyduje się na wynajęcie pokoju w starej, rozpadającej się willi, zaludnionej przez gromadę ekscentrycznych lokatorów. Już pierwszej nocy orientuje się, że zamieszkał w domu rodem z horrorów. Wygląda na to, że stąd szybciej trafi do psychiatryka, niż do wymarzonej korporacji. Wielki świat szklanych biurowców, miłosnych podbojów i ogólnego „dolce vita” oddala się od Tomka, a jego młode życie pogrąża się w chaosie. Czy znajdzie w sobie dość siły, by wyrwać się z paszczy szaleństwa?

W postać głównego bohatera Tomka wciela się Jakub Zając, który współpracował już z Adrianem Apanelem przy jego krótkometrażowej Stancji powstałej w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut. W obsadzie znaleźli się także inni aktorzy młodego pokolenia – Michalina Olszańska, nagrodzona na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za debiut, Marta Stalmierska, Konrad Eleryk i Paulina Gałązka. Partnerują im ponadto wielokrotnie nagradzana ikona polskiego kina i telewizji Anna Seniuk oraz Marian Opania, a także Sebastian Perdek i Natalia Iwańska.

Film trafi do kin 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: Monolith Films