Przerażająca historia człowieka prześladowanego przez ducha z internetu w zwiastunie filmu "Obserwowany" 0

Prezentujemy zwiastun filmu Obserwowany, adaptacji wątku Adama Ellisa na Twitterze, który szturmem podbił świat w 2017 roku. Chociaż duchy często pojawiają się w miejscach niosących ze sobą starożytną historię, widmo to przystosowało się do współczesnego świata, wykorzystując obecną technologię do torturowania swoich ofiar. Nadchodzący projekt wyreżyserował John McPhail, w którym Augustus Prew gra głównego bohatera historii, która sprawi, że widzowie zastanowią się dwa razy, zanim zaakceptują prośby z nieznanych kont w mediach społecznościowych.

fragment plakatu filmu "Obserwowany"

Niedługo po tym, jak Adam (Augustus Prew), autor komiksów, odpowiada internetowym trollom, zaczyna doświadczać paraliżu sennego. Kiedy w serii tweetów mężczyzna czyta coraz bardziej złowrogie treści, zaczyna wierzyć, że nawiedza go duch martwego dziecka o imieniu David. Zachęcony przez swojego szefa do kontynuowania internetowej rozmowy, Adam zaczyna tracić kontrolę nad tym, co jest w internecie…

Film został napisany przez Mike'a Van Waesa i wyprodukowany przez Richarda Alana Reida, Michaela Philipa, Jasona Moringa, Naysuna Alae-Carew i Charlotte Walsh. Oprócz Prew w filmie występują Andrea Bang, Rene Escobar Jr., Cameron Nicoll i Justin Long.

Produkcja trafi do naszych kin na Halloween.

Źrodło: Monolith Films