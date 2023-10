''Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two'' z mocno opóźnioną premierą 0

Studio Paramount Pictures podjęło prawdopodobnie ciężką, ale jedyną słuszną decyzję co do przyszłorocznej premiery filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part Two. Produkcja została usunięta z kalendarza i przeniesiona na rok 2025.

Pierwotnie film miał zadebiutować 28 czerwca 2024 roku. Nową datą premiery jest 23 maja 2025 roku. To prawie roczne opóźnienie spowodowane jest trwającym nadal strajkiem aktorów. Zdjęcia do filmu jeszcze się nie zakończyły. Udało się co prawda nagrać główne sceny plenerowe w Afryce i Arktyce, jednak nadal co najmniej połowa filmu nie została nakręcona. W tym jak twierdzą twórcy największa i najbardziej skomplikowana sekwecja.

W drugiej części Dead Reckoning pojawią się twarze z jedynki, ale także i nowe. Do obsady dołączają Holt McCallany, Hannah Waddingham, Nick Offerman, Janet McTeer i Lucy Tulugarjuk.

Co ciekawe zmianie ulec ma podobnież także i tytuł filmu. Tak twierdzi montażysta filmowy Aaron Couch. Na jaki, na razie nie wiadomo.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One miał premierę w lipcu tego roku i ostatecznie zarobił na całym świecie 567,5 miliona dolarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter