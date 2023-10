Zwiastun serialu "Morderczynie" pierwszej polskiej produkcji Viaplay 0

Viaplay zaprezentował premierowy zwiastun serialu Morderczynie. Scenariusz jest inspirowany bestsellerem autorstwa Katarzyny Bondy zatytułowanym Polskie morderczynie.

kadr z serialu "Morderczynie"

Karolina (Maja Pankiewicz) postanowiła pójść w ślady swojego ojca i zostać policjantką. Młoda, pyskata i ambitna policjantka wierzy, że szybko uda jej się wspiąć po szczeblach policyjnej hierarchii. Od kilku miesięcy jest pochłonięta sprawą, która nie daje jej spokoju. Właśnie mija rok od zaginięcia jej ukochanego taty. Kobieta jest zdeterminowana, by go odnaleźć i robi wszystko co w jej mocy, by dowiedzieć się, co stało się z jej ojcem, nawet jeśli musi nagiąć obowiązujące zasady. Jednocześnie nie może zrozumieć, dlaczego pozostali członkowie rodziny nie wspierają jej w poszukiwaniach. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że rzeczywistość nie miała zbyt wiele wspólnego z wyidealizowanym wizerunkiem ojca, istniejącym jedynie w jej wspomnieniach. W trakcie prowadzonego śledztwa odkrywa sieć kryminalnych powiązań i przekracza kolejne granice, nie cofając się przed niczym. "Morderczynie" to serial pełen nieoczywistych zwrotów akcji, przedstawiający nie tylko realną wizję pracy w policji, lecz także rzeczywistość widzianą za więziennymi kratami.

W głównej roli zobaczymy Maję Pankiewicz, u jej boku wystąpiła Izabela Kuna oraz Eliza Rycembel. W pozostałych rolach m.in. Tomasz Schuchardt, Mateusz Kmiecik, Anna Nehrebecka, Magdalena Popławska, Kamila Urzędowska i Robert Gulaczyk.

Wszystkie odcinki zostały wyreżyserowane przez Kristoffera Rusa, a scenariusz jest dziełem Wiktora Piątkowskiego, we współpracy z Joanną Kozłowską i Katarzyną Kaczmarek. Produkcja była nadzorowana przez Małgorzatę Jurczak, Executive Producer Scripted, Viaplay Group oraz Camillę Rydbacken, SVP Scripted Content, Viaplay Group.

Premiera serialu Morderczynie odbędzie się już 27 października na Viaplay. Wszystkie odcinki zostaną udostępnione jednocześnie.

Źrodło: Viaplay