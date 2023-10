''Venom 3'' prawdopodobnie zaliczy opóźnienie w premierze 0

Nadal trwający strajk aktorów może opoźnić daty premier kolejnych produkcji. Wiemy już, że prawie rok później ujrzymy drugą część Mission Impossible – Dead Reckoning, a teraz bardzo możliwe, że i na trzeciego Venoma przyjdzie poczekać nam nieco dłużej.

Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji od studia Sony Pictures, ale jeśli strajk aktorów potrwa jeszcze kilka tygodni to jego włodarze będą musieli podjąć stosowne decyzje. Obecnie Venom 3 ma wejść do kin 12 lipca 2024 roku. To bardzo krótki czas na realizację zdjęć i postprodukcję, tym bardziej, iż przed rozpoczęciem strajku prace na planie ’’trójki’’ trwały zaledwie kilka tygodni. Tak więc materiału do nakręcenia pozostało jeszcze całkiem sporo.

Na razie nie wiemy nic o fabule trzeciego Venoma. Wiadomo zaś kogo zobaczymy na ekranie. Oczywiście Toma Hardy'ego, którego nie mogło zabraknąć w roli Eddiego Brocka. Partnerować mu będą Juno Temple i Chiwetel Ejiofor. Nie zdradzono jednak w jakie postacie się wcielą.

Venom 3 to pełnometrażowy debiut reżyserski Kelly Marcel, która napisała scenariusze do dwóch pierwszych filmów.

Źrodło: ComingSoon