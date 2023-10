''Fargo'' - FX prezentuje zwiastun 5. sezonu 0

Stacja FX prezentuje zwiastun oczekiwanego 5. sezonu antologicznej produkcji Fargo. Gwiazdą tej serii jest Juno Temple.

Temple wciela się w Dorothy „Dot” Lyon, pozornie typową gospodynię domową, która wdaje się w konflikt z władzami po tym jak przechytrzyła dwójkę porywaczy. Ten incydent prowadzi władze do odkrycia jej sekretnej przeszłości, a to do powrotu Dorothy do życia, które miała nadzieję zostawić już daleko za sobą. Jak się okazuje szeryf Północnej Dakory Roy Tillman od dawna poszukiwał Dot. Teraz do polowania na kobietę włącza tajemniczego włóczęgę o niejasnym pochodzeniu. Dot próbuje chronić rodzinę przed przeszłością, ale jej kochający mąż Wayne informuje o wszystkim swoją matkę będącą dyrektor naczelną największej w kraju firmy windykacyjnej. Ta nie lubi synowej, kiedy jednak władza zaczyna deptać jej po piętach, postanawia jej pomóc. Dot jednak świetnie radzi sobie sama pokazując dlaczego nie należy prowokować matki z rodu Lyon.

Twórcą piątego sezonu Fargo jest showrunner, scenarzysta, reżyser i producent wykonawczy Noah Hawley. W obsadzie występują Juno Temple jako Dorothy „Dot” Lyon, Jon Hamm jako szeryf Północnej Dakoty Roy Tillman, Joe Keery jako Gator, Sam Spruell jako Ole Munch, David Rysdahl jako Wayne, Jennifer Jason Leigh jako Lorraine Lyon, Richa Moorjani jako Indira Olmstead, Lamorne Morris jako Witt Farr i Dave Foley jako Danish Graves.

Premiera nowych epizodów Fargo już 21 listopada.

Źrodło: Deadline