Apple TV+ podnosi cenę subskrypcji 0

Informacja ta dla subskrybentów platformy Apple TV+ z pewnością nie będzie miła. Jak się okazuje streamer chce znacząco zwiększyć opłatę za subskrypcję.

Obecnie miesięczna opłata za korzystanie z serwisu wynosi 6,99 dolarów, a na nasze to 34,99 złotego. Podwyżka do tej kwoty miała miejsce w październiku ubiegłego roku. Pierwotną kwotą za Apple TV+ było 4,99 dolarów. Taką cenę serwis ustalił w 2019 roku kiedy to wszedł na rynek.

Już od przyszłego miesiąca opłata za miesiąc wzrośnie do 9,99 dolarów, a roczna cena wyniesie 99 dolarów. Dotychczas było to 69 dolarów.

Czy podwyżkę tą odczujemy od razu w naszym kraju, nie wiemy. Wiemy za to, że jeśli ona wejdzie to opłata za Apple TV+ zbliży się do kwoty 50 złoty miesięcznie, a to jest już dość okazała kwota jak za subksrypcję platformy.

Co sądzicie o tej podwyżce? Korzystacie z tej platformy?

Apple TV+ w swojej serialowej ofercie posiada m.in. For All Mankind, Teda Lasso, The Morning Show czy Fundację. Jeśli zaś chodzi o filmy to znajdują się tam takie perełki jak Finch z Tomem Hanksem czy Wyzwolenie z Willem Smithem.

Źrodło: ComingSoon