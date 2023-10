Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kino Helios - "Pati i klątwa Posejdona" - przedpremierowe seanse z konkursami 0

Pati i klątwa Posejdona to film którego akcja toczy się w starożytnej Grecji. Będą zatem mitologiczni bogowie i bohaterowie, ale główne role w tej opowieści odegrają mysz i kot. Będzie się działo, przekonajcie się sami!

Przedpremierowe seanse z konkursami 28 – 29 października

W Yolcos, pięknym i dobrze prosperującym mieście portowym starożytnej Grecji, życie toczy się spokojnie, aż do czasu gdy mieszkańcom zagraża gniew Posejdona. Młoda, żądna przygód mysz i kot, który ją adoptował, ruszają na pomoc staremu Jasonowi i jego Argonautom, próbując ocalić mieszkańców i miasto. To znacznie więcej niż pomocny gest, operacja ostatecznie doprowadzi ich do zmierzenia się z najniebezpieczniejszymi mitycznymi stworzeniami z mitologii i przezwyciężenia wielu niebezpieczeństw.

Czas trwania filmu: 96 min.

Kategoria wiekowa: od 6 lat

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Źrodło: Helios