Sean Penn w przyszłym miesiącu przyjedzie do Polski

Aktor i reżyser Sean Penn osobiście przedstawi film dokumentalny Superpower (współreżyserowany z Aaronem Kaufmanem) w Toruniu w trakcie 31. edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz weźmie wraz z producentem Billym Smithem udział w konferencji prasowej po seansie.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a pierwotnym celem projektu było zrozumienie dziedzictwa protestów na Majdanie oraz drogi, jaką przeszedł aktor Wołodymyr Zełenski, by stać się nieustraszonym prezydentem Ukrainy. Jednak gdy to, co wydawało się nieprawdopodobne, stało się smutnym faktem, filmowcy – którzy znajdowali się 24 lutego w Ukrainie – nie tylko zrealizowali kilka wywiadów z Zełenskim, ale kręcili również ujęcia na froncie, tworząc wielowymiarowe spojrzenie na wojnę oraz jej wpływ na kraj i jego mieszkańców. Międzynarodowa premiera nieukończonej jeszcze wersji Superpower miała miejsce na tegorocznym festiwalu w Berlinie, a gotowy film zjeździł od tego czasu cały świat. W Stanach Zjednoczonych można go obejrzeć na platformie Paramount+.

Dodajmy, że 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2023 roku.

