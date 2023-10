''Carole & The End of the World'' - Netflix zapowiada nowy serial dla dorosłych 0

Dziś platforma Netflix przedstawiła światu swój kolejny animowany projekt. Serial '’Carole & The End of the World'’ to produkcja przeznaczona dla widzów dorosłych, której twórcą jest Dan Guterman.

Guterman na swoim koncie ma prace nad scenariuszem do Ricka i Morty'ego, także temat animacji dla dorosłych nie jest mu obcy.

Głosu tytułowej bohaterce w oryginale udzieli Martha Kelly. Na pozostałą część obsady składają się Beth Grant, Lawrence Pressman, Kimberly Hebert Gregory, Mel Rodriguez, Bridget Everett, Michael Chernus i Delbert Hunt.

Wraz z tajemniczą planetą zmierzającą w stronę Ziemi, ludzkości na całym świecie nieuchronnie grozi wyginięcie. Podczas gdy większość społeczeństwa po tej wiadomości czuje się wolna i może realizować swoje najśmielsze marzenia, jedna cicha i zawsze czująca się niekomfortowo kobieta pozostaje samotna – zagubiona wśród hedonistycznych mas.

Carole & The End of the World swoją premierę odbędzie 15 grudnia. Na serial składać ma się dziesięć półgodzinnych odcinków. Poniżej pierwszy plakat promujący produkcję:

Źrodło: ComingSoon