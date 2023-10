Anthony Hopkins i Matthew Goode debatują o Bogu w zwiastunie filmu "Freud's Last Session" 1

Sony Pictures Classics opublikowała zwiastun Freud's Last Session nadchodzącego dramatu historycznego, w którym Anthony Hopkins wciela się w słynnego neurologa Zygmunta Freuda, a Matthew Goode wciela się w uznanego pisarza C.S. Lewisa.

kadr z filmu "Freud's Last Session"

W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.

Reżyserią zajął się Matt Brown, a scenariusz napisany został przez Marka St. Germaina na podstawie książki Armanda Nicholiego "The Question of God". Do Hopkinsa i Goode w obsadzie pojawią się Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Orla Brady, Stephen Campbell Moore, Rhys Mannion, David Shields, Pádraic Delaney, oraz Tarek Bishara. Producentami filmu są Alan Greisman, Rick Nicita i Meg Thomson.

Film będzie miał swoją światową premierę jutro podczas AFI Fest 2023, a jego limitowana premiera odbędzie się 22 grudnia.

Źrodło: comingsoon.net