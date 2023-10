''For All Manking'' - twórcy mówią o planie na 6. bądź 7. sezonów 0

W pierwszej połowie listopada zadebiutuje czwarty sezon uznanego serialu Apple For All Mankind, który to ukazuje nam alternatywną historię świata. Akcja tej serii przeniesie nas już do nowego tysiąclecia, a dokładnie do roku 2003. Twórcy produkcji nie mają jednak zamiaru jeszcze kończyć. Jak mówią mają plan na sześć bądź siedem sezonów.

fragment plakatu promującego serial ''For All Mankind''

Twórcy i showrunnerzy For All Mankind Ben Nedivi i Matt Wolpert w jednym z ostatnich wywiadów zdradzili, że mają długoterminowy plan na serial. Obejmuje on około sześć lub siedem sezonów. Są więc już w połowie swojej ’’ambitnej’’ drogi.

Trzymaliśmy się planu, który mieliśmy do tej pory. Oczywiście w każdym sezonie zachodzą zmiany i pozostawiamy scenarzystom elastyczność, dajemy wyjść poza plan jeśli zachodzi taka potrzeba. To jednak fascynujące, że właśnie przekroczyliśmy półmetek tego co planujemy zrobić powiedział Nedevi.

Wkraczając w nowe tysiąclecie w ciągu ośmiu lat od trzeciego sezonu, Happy Valley szybko rozszerzyła swój zasięg na Marsie, zamieniając dawnych wrogów w partnerów. W roku 2003 główny nacisk programu kosmicznego skupił się na przechwytywaniu i wydobywaniu niezwykle cennych, bogatych w minerały asteroid, które mogą zmienić przyszłość zarówno Ziemi, jak i Marsa. Jednak rosnące napięcia między mieszkańcami obecnie rozległej bazy międzynarodowej grożą zniweczeniem wszystkiego, nad czym pracują.

Akcja pierwszego sezonu rozpoczęła się w czerwcu 1969 roku. Następnie drugi i trzeci sezon przeskoczył odpowiednio do lat 1983 i 1992.

Premiera czwartej serii For All Mankind 4 listopada na platformie Apple TV+.

Źrodło: Dark Horizons