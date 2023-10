Pierwsze zdjęcie z nowej ''Królewny Śnieżki'' 0

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie promujące remake '’Królewny Śnieżki'’. Za produkcję odpowiada Disney, który w ostatnich latach sukcesywnie przenosi na ekran swoje animowane klasyki i realizuje je w formie live-action.

Opublikowana fotografia przedstawia tytułową Śnieżkę, w pełnym kostiumie w otoczeniu swoich siedmiu towarzyszy, którzy jak widać nie będą już znanymi nam z baśni krasnoludami. Są to raczej różnorakie fantastyczne istoty.

Wraz z wrzuceniem do sieci fotografii, Disney podał także nową datę premiery filmu. Snow White pierwotnie do kin trafić miał 22 marca 2024 roku. Jednak z powodu nadal trwającego strajku aktorów studio postanowiło ją przesunąć i to o dokładny rok. Film zadebiutuje 21 marca 2025 roku.

W tytułową bohaterkę wciela się Rachel Zegler. Angaże otrzymali także Gal Gadot, która sportretuje Złą Królową, Andrew Burnap w roli Jonathana i Martin Klebba jako Grumpy. Za reżyserię i produkcję odpowiada Marc Webb na podstawie scenariusza Grety Gerwig i Erin Cressidy Wilson.

Nadchodząca adaptacja Disneya oparta jest na pierwszym animowanym klasyku studia Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, który zadebiutował ponad 80 lat temu i zapoczątkował sukces Disney’a w filmach animowanych.

Źrodło: The Hollywood Reporter