Universal i Blumhouse podają datę premiery sequela ''Czarnego telefonu''

Studia Universal i Blumhouse oficjalnie ogłosiły powstanie kontynuacji dobrze przyjętego horroru Czarny telefon, który osiągnął także sukces kasowy.

Czarny telefon przy budżecie wynoszącym zaledwie 18 milionów dolarów zarobił ponad 160 milionów. Rozmowy na temat kontynuacji rozpoczęły się niedługo po sukcesie pierwszego filmu. Teraz dopiero jednak otrzymaliśmy oficjalną informację o powstaniu sequela. Dostaliśmy także datę jego premiery. Ta planowana jest na 27 czerwca 2025 roku.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

Główną rolę w tym horrorze zagrał Ethan Hawke wcielając się w postać niepodobną do żadnej ze swoich poprzednich kreacji. Za kamerą stanął Scott Derrickson.

Jak na razie nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat obsady czy fabuły sequela Czarnego telefonu.

Źrodło: Variety