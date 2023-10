Nowy ''Nieśmiertelny'' wystawiony na sprzedaż na AFM. Kiedy ruszą prace na planie? 0

Zapowiadany od dawna remake Nieśmiertelnego zostanie wystawiony na sprzedaż podczas American Film Market, najważniejszych targów filmowych na świecie. Odbędą się one 31 października w Santa Monica. Film ma wysoki budżet, a zdjęcia do niego rozpocząć mają się w przyszłym roku.

Budżet remake’a wynieść ma ponad 100 milionów złotych. Za reżyserię filmu odpowie Chad Stahelski mający na swoim koncie serię o Johnie Wicku. Jak sam twierdzi nowy Nieśmiertelny będzie bardziej realistyczny i współczesny, to trochę jak John Wick tyle, że z mieczami. To na razie wszystko co zdradzono jeśli chodzi o fabułę remake’a.

Autorem scenariusza jest Mike Finch. Produkcją zajmą się Joshua Davis, Neal H. Moritz, Stahelski i Louise Rosner.

Dla przypomnienia fabuła Nieśmiertelnego:

Podczas jednej z walk klanów Connor MacLeod (Christopher Lambert) zostaje śmiertelnie ranny. Jednak zamiast umrzeć, bardzo szybko wraca do zdrowia. Uznany za czarownika zostaje wygnany. Jakiś czas później spotyka Ramireza (Sean Connery), który staje się jego mentorem. Niestety okrutny Kurgan (Clancy Brown) zabija go i żonę Connora. Kilkaset lat później Connor dalej tuła się po świecie, tocząc kolejne walki z jemu podobnymi nieśmiertelnymi. Pewnego dnia jego drogi po raz trzeci stykają się z Kurganem, a stawką pojedynku jest zostanie jedynym.

Źrodło: Deadline