Amazon zrealizuje serialowego ''Ducha''

Amazon po przejęciu biblioteki MGM bardzo chętnie korzysta z tytułów, które może tam znaleźć. Co rusz włodarze serwisu wpadają na nowe pomysły. Najnowszym z nich jest serialowa wersja klasycznego horroru Tobe'a Hoopera Duch.

Projekt ten jest we wczesnej fazie rozwoju. Jak na razie nie przypisano do niego jeszcze reżysera, scenarzysty, nie znana jest także obsada. Wiemy jednak kto będzie produkował. To Darryl Frank i Justin Falvey w imieniu Amblin Television.

Będzie to druga próba przekształcenia Ducha na program telewizyjny. Pierwszą był serial Poltergeist: The Legacy emitowany w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Doczekał się on czterech sezonów. Ostatnią próbą wznowienia serii był film Poltergeist z 2015 roku, nie zyskał on jednak powszechnego uznania.

Oryginał z Tobe Hooperem za kamerą i Stevenem Spielbergiem jako producentem przy budżecie niecałych 11 milionów dolarów zarobił prawie 122 miliony. Opowiadał on o pewnej rodzinie, której spokój zakłóciła przeprowadzka do nowego domu i pojawienie się ducha. Zaczynają dziać się rzeczy przedziwne i przerażające, ginie mała dziewczynka, którą duch poprzez telewizor wciągnął do swojego świata.

Źrodło: Variety