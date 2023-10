Scenarzystka Jen D'Angelo o szczegółach trzeciego ''Hokus Pokus'' 0

Po sukcesie powstałego po latach sequela komediowego horroru Hokus Pokus, Disney szybko zdecydował o realizacji kolejnego filmu. Prace nad nim zostały jednak wstrzymane przez strajk scenarzystów. Teraz kiedy dobiegł on końca możemy poznać pierwsze szczegóły kontynuacji.

Autorka scenariusza Hokus Pokus 2 Jen D'Angelo napisze także trzecią część. Jak zdradziła w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów, projekt ten w dużej mierze skupi się na The Witch Mother, postaci w którą wcieliła się Hannah Waddingham. To ona jeszcze młodym siostrom Sanderson pokazała zakazane zaklęcie Magicae Maxima. Zapewniało ono ogromną moc, powodowało jednak utratę tego co kocha się najbardziej.

Jesteśmy w trakcie pisania. Pracujemy nad kilkoma pomysłami. Fajnie jest wrócić do tego świata. Mamy tak wiele kierunków, w których możemy podążać i tak wiele nowych postaci do odkrycia… Dopiero zrobiliśmy zarys postaci odgrywanej przez Hannah Waddingham powiedziała D’Angelo

W dalszej części swojej wypowiedzi D’Angelo zasugerowała, że być może historia w trójce zagłębi się w relacje pomiędzy The Witch Mother a siostrami Sanderson.

W Hokus Pokus 2 powróciły cudownie nikczemne siostry Sanderson, aby zasiać jeszcze większy komediowy zamęt. Minęło 29 lat, odkąd ktoś zapalił świecę Czarnego Płomienia i wskrzesił łaknące zemsty, siedemnastowieczne siostry. Teraz jedynie trzej licealiści mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem Wigilii Wszystkich Świętych w Salem.

