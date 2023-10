''Miasteczko Salem'' od Warner Bros. nie wejdzie do kin. Film trafi wprost do streamingu 0

Warner Bros. Pictures zrezygnowało z kinowej premiery filmu '’Miasteczko Salem'’, produkcji opartej na jednej z najpopularniejszych powieści Stephena Kinga. Nowa adaptacja tego dzieła trafi wprost na jedną z popularnych platform streamingowych.

Studio zdecydowało umieścić film na platformie Max należącej do Warner Bros. Discovery. Pierwotnie premiera filmu była planowana na 9 września 2022 roku, następnie została przesunięta na kwiecień tego roku, następnie na jesień, aż w końcu projekt całkowicie usunięty został z kalendarza premier.

W obsadzie filmu znajdują się Lewis Pullman, który wciela się w Bena Mearsa, mężczyznę który po latach powraca do swojego rodzinnego miasta i odkrywa, że jest ono opanowywane przez wampiry, Bill Camp jako Matthew Burke, Makenzie Leigh jako Susan Norton, Spencer Treat Clark jako Mike Ryerson, Alfre Woodard jako dr Cody’ego i William Sadler.

Za reżyserię nowego Miasteczka Salem odpowiada Gary Dauberman, który napisał także scenariusz do filmu. Producentem został James Wan.

Miasteczko Salem to klasyczny horror Stephena Kinga, który ukazał się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku, do którego powraca pisarz Ben Mears. Pragnie napisać książkę o domu, który prześladował go od dzieciństwa. Wtedy odkrywa jednak coś znacznie gorszego. Okazuje się, że jego położone na uboczu rodzinne miasteczko opanowane jest przez wampiry. Mears zrzesza grupę ludzi i wraz z nimi podejmuje nierówną walkę z istotami nocy.

Data premiery Miasteczka Salem na Max zostanie dopiero ogłoszona.

Źrodło: Dark Horizons