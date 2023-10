Chuck Norris w obsadzie ''Agent Recon'', akcyjniaka z obcymi w tle 0

Ikona wielu filmów akcji Chuck Norris powraca na plan. Aktor otrzymał angaż w wojskowym filmie akcji z elementami science fiction, za produkcję którego odpowiada Quiver Distribution.

Projekt, w którym to Norris po latach powróci do kina akcji nosi tytuł Agent Recon. Aktor otrzymał rolę Alastaira. To dowódca tajnej grupy zadaniowej ds. bezpieczeństwa Ziemi. Wzywa on niezwykle silnego nowicjusza Jima, aby wyruszył na misje dowodzoną przez zaprawionego w bojach pułkownika Greena i jego doświadczonych żołnierzy piechoty morskiej. Ich celem jest wyśledzenie tajemniczego zakłócenia energetycznego mającego miejsce na terenie bazy w Nowym Meksyku. Sugeruje ono, że prowadzone tam są eksperymenty z obcą technologią. Zespół spotyka nieznaną istotę, która posiada nie tylko niezwykłą siłę i szybkość, ale także zdolność kontrolowania. Wojskowi muszą walczyć z niepowstrzymanymi hordami, aby odkryć prawdę kryjącą się za wrogą fortecą obcych i zapobiec upadkowi ludzkości.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Derek Ting, który pojawi się także na ekranie. Oprócz niego w obsadzie jest także Marc Singer. Dakota Norris, syn Chucka Norrisa zadbał o choreografię do wszystkich sekwencji walk swojego ojca.

Agent Recon wystawiony zostanie na American Film Market. Planowana premiera filmu w Ameryce Północnej to 2024 rok.

Źrodło: Deadline