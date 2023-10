''Czarne stokrotki'' - nowy serial na Canal+ z sukcesem na Cannes. Kiedy premiera? 0

'’Czarne stokrotki'’ to nowy serial CANAL+, którego światowa premiera planowana jest w Polsce na 2024 rok. Serial ten został zaprezentowany na festiwalu MIPCOM, odbywającym się w Cannes.

Czarne stokrotki, serial wcześniej opisywany w mediach za pomocą roboczego tytułu Strange Angels wyreżyserowany został przez Mariusza Paleja ze scenariuszem stworzonym na podstawie koncepcji Dominiki Prejdovej oraz Agnieszki Szpili. Światowa premiera serialu planowana jest w polskim CANAL+ na 2024 rok.

'’Czarne stokrotki'’ to odważna i wysokobudżetowa produkcja, która w umiejętny i interesujący sposób łączy silny ładunek emocjonalny fabuły wraz z elementami supernaturalnymi. To opowieść o kobiecie, która próbując ocalić przyszłość swojej córki, musi zmierzyć się z własną przeszłością i traumami. To historia, która łączy czasy, światy i pokolenia mówi Małgorzata Seck, wiceprezeska ds. programingu CANAL+ Polska.

Lena (Karolina Kominek), ekscentryczna geolożka, po nagłym powrocie do pełnego ech przeszłości Wałbrzycha, musi zmierzyć się z największym strachem, jakiego może doświadczyć rodzic. Jej nastoletnia córka, z którą od lat nie mogła utrzymywać kontaktu, znika wraz z grupą dzieci z przedszkola, którymi się opiekowała. Trop prowadzi do podziemnego świata opuszczonych tuneli i przeszłości miasta, sięgającej II wojny światowej. Razem z policjantem Rafałem (Dawid Ogrodnik), swoim przyjacielem z dzieciństwa, Lena odkrywa mrożące krew w żyłach powiązanie zniknięcia dzieci z działalnością lokalnej filantropki (Edyta Olszówka). Tajemnicze wizje głównej bohaterki mogą okazać się kluczem do rozwiązania sprawy.

Serial wyróżnia gwiazdorska obsada, w produkcji występują także m.in. Tomasz Schuchardt, Olaf Lubaszenko, Piotr Żurawski, Robert Gonera, Paulina Gałązka oraz Alicja Wieniawa-Narkiewicz.

Dokładna data premiery serialu zostanie dopiero podana.

Źrodło: Canal+