Klaun Art powróci za rok. Znamy datę premiery ''Terrifier 3'' 0

Trzecia odsłona niezwykle krwawej serii Damiena Leone Terrifier w przyszłym roku trafi na kinowe ekrany. Podana została data premiery filmu.

Morderczy Klaun Art powróci po raz kolejny, aby zabijać z niewiarygodną brutalnością i rozsmakowaniem. Premiera Terrifier 3 zaplanowana jest na 25 października 2024 roku. Tak więc niektórzy zapewne już wiedzą co obejrzą w przyszłe święto Halloween.

Leone, reżyser i scenarzysta dwóch poprzednich filmów, objął te same stanowiska przy realizacji części trzeciej. Do roli Klauna Arta powraca David Howard Thornton. W obsadzie jest także Lauren LaVera.

Klaun Art w trzecim filmie ma zamiar rozpętać chaos wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, gdy spokojnie zasypiają w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia.

Reżyser Terrifier 3 twierdzi, iż film będzie przekraczał wszelkie granice. Ma on większy budżet niż poprzednicy, a co za tym idzie można było zrealizować bardziej paskudniejsze morderstwa. Trudno sobie to wyobrazić bowiem już cześć druga odznaczała się ekstremalną brutalnością, co powodowało, iż widzowie o słabszej psychice i żołądkach mdleli i wymiotowali w trakcie seansu.

Terrifier 2 zarobił ponad 15 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 250 000 dolarów.

Źrodło: Variety