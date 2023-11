"Wielki wóz", czyli najbardziej osobisty film Philippe’a Garrela 0

Wzruszająca, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji rodzinna saga o wadze życiowych wyborów. Wielki Wóz to bardzo osobisty film Philippe’a Garrela. Nie dość, że reżyser współpracował przy nim z trójką swoich dzieci, to jeszcze jego ojciec, zanim został aktorem, pracował właśnie jako lalkarz. Film zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię.

Bohaterami nowego filmu czołowy francuski reżyser Philippe Garrel uczynił rodzinę lalkarzy. Artystyczny talent przechodzi w niej z pokolenia na pokolenia, bo w działalność niewielkiego teatrzyku zaangażowany jest nie tylko Simon (Aurélien Recoing), ale też jego matka (Francine Bergé) oraz trójka dorosłych dzieci (w tych rolach wystąpiły dzieci reżysera – Louis, Lena i Esther Garrel). Trupę dopełnia mający poważne malarskie aspiracje Pieter (Damien Mongin).

Pieczołowicie przygotowywane lalkowe spektakle dostarczają wielu wrażeń i uciech dzieciom podczas tournée, jakie grupa odbywa po całym kraju. Działalność rodzinnego przedsięwzięcia układa się dobrze aż do momentu, kiedy podczas jednego z przedstawień Simon dostaje udaru. Co więcej, jego matka zaczyna cierpieć na coraz poważniejszą demencję. Wszystko w jednej chwili spada na barki najmłodszych, którzy nie są na to gotowi, a przy tym poważnie się zastanawiają nad opuszczeniem grupy i pójściem własną drogą. Do tego dochodzą miłosne problemy i rozterki przytrafiające się członkom teatralnej trupy.

Wielki Wóz to bardzo osobisty film Philippe’a Garrela. Nie dość, że reżyser miał okazję współpracować przy nim z trójką swoich dzieci, to jeszcze jego ojciec, zanim został aktorem, pracował właśnie jako lalkarz. Obok wciągającej opowieści o tym, jak skomplikowane bywają relacje międzyludzkie, jest to także sugestywna metafora świata, w którym powoli zanikają tradycyjne wartości.

Wielki Wóz w kinach od 15 grudnia.

Źrodło: Aurora Films