Zwykli ludzie, ale wielcy bohaterzy. Oto zwiastun dramatu ''The Railway Men'' opartego na prawdziwych wydarzeniach 0

Netflix specjalizujący się w dokumentalnych i dramatycznych produkcjach opartych na prawdziwych wydarzeniach, przedstawia zwiastun swojego nowego projektu '’The Railway Men'’. Ta 4-odcinkowa produkcja ukaże nam wielkie bohaterstwo pracowników indyjskich kolei.

The Railway Men to historia niezwykłego bohaterstwa pracowników indyjskich kolei w Bhopalu. W nocy z 2 na 3 grudnia 1984 roku chmura gazu z fabryki Union Carbide zabiła tysiące ludzi. Wtedy to opisywane osoby wbrew wszystkiemu zostały, aby ocalić swoich wsółpracowników walcząc z niewidzialnym wrogiem.

Serial ten jak podaje Netflix to porywająca za serca produkcja będąca celebracją niezłomnego ducha ludzkości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie The Railway Men znajdują się R Madhavan, Kay Kay Menon, Divyenndu i Babil Khan. Serial wyreżyserował Shiv Rawail, a scenariusz napisał Aayush Gupta. Projekt ten został wyprodukowany przez YRF Entertainment. Jego premiera już 18 listopada.

Źrodło: Netflix