Damien Leone o scenie otwierającej ''Terrifier 3'' 0

Damien Leone, reżyser makabrycznej serii Terrifier i ojciec Klauna Arta w oczekiwaniu na premierę trzeciego filmu zdradza małe szczegóły odnośnie otwierającej sceny. Ma być kontrowersyjnie…

Klaun Art znany jest z odgrywania niezwykle krwawych, makabrycznych scen morderstw, które wywołują w ludziach niepokój na dłuższy czas. Pierwszy film zaprezentował widzom okropne morderstwo z udziałem kobiety i piły do metalu. Sequel ukazujący okaleczanie kobiety w jej własnej sypialni spowodował, iż widzowie na tej scenie w kinach mieli odruchy wymiotne. Czy może być gorzej, bardziej brutalnie?

Jak twierdzi sam Leone, może. Według niego kontynuacja podniesie poprzeczkę dzięki ’’kontrowersyjnej’’ scenie otwierającej. Ma ona być tak bardzo ’’inna’’, że żadne studio filmowe, nigdy nie zgodziłoby się na jej zamieszczenie.

Zapamiętajcie moje słowa, gwarantuje Wam, że pierwsze 5 minut tego filmu będzie bardzo kontrowersyjne. Nie jest to jednak najważniejsza scena morderstwa. Dlatego właśnie kręcę ten film sam, bo jest po prostu zbyt szalony powiedział Leone.

Czy to co dzieje się na ekranie naprawdę można nazwać tylko czymś '’zbyt szalonym'’? Pozostawiam Wam to do oceny.

Klaun Art w trzecim filmie ma zamiar rozpętać chaos wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, gdy Ci spokojnie zasypiają w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Będzie on zabójczym Mikołajem.

Premiera Terrifier 3 25 października 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon