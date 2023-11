''Najdłuższy jard'' dostanie remake od Paramount 0

Paramount ma coś dla fanów amerykańskiego futbolu. Sportowa komedia z lat 70. ubiegłego wieku Najdłuższy jard doczeka się swojego remake’a. Scenariusz pisze Rodney Barnes, człowiek odpowiedzialny za miniserial HBO Lakers: Dynastia zwycięzców.

Film ten wyprodukują Van Toffler z Gunpowder & Sky i David Gale. Obaj panowie pracowali jako producenci przy wcześniejszym remake’u wydanym w 2005 roku. Jak na razie do projektu nie przypisani są żadni aktorzy.

Najdłuższy jard był w swoim czasie wielkim kasowym hitem. Przy budżecie wynoszącym niecałe 3 miliony dolarów zarobił on 43 miliony.

Oryginał opowiada o więziennej drużynie piłkarskiej. Główny bohater to Paul Crewe, który znalazł się za kratkami po brawurowej ucieczce „pożyczonym” samochodem. Trafia do więzienia, gdzie napotyka na sadystycznego strażnika. Ten zleca mu stworzenie ze skazańców zespołu, który zagra z ekipą więziennych wartowników przygotowującą się do mistrzostw. Crewe początkowo zgadza się, by jego drużyna grała zachowawczo wobec brutalnych do granic możliwości funkcjonariuszy. Ale już pierwsza rozgrywka szybko zamienia się w zacięta walkę, w której jego zespół stawia czoła bezwzględnemu systemowi i spróbuje pokonać ostatni, najdłuższy jard, boiska!

