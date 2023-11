DeWanda Wise zmierzy się z wyimaginowanym przyjacielem w horrorze ''Imaginary'' 0

DeWanda Wise, która zabłysnęła w filmie Jurassic World: Dominion tym razem zmierzy się z lękami i wymyślonym przyjacielem w nowym filmie od Blumhouse noszącym tytuł ’’Imaginary’’. Aktorka oprócz pojawienia się na ekranie w głównej roli będzie także producentką tego projektu.

Fabuła Imaginary skupi się na kobiecie, która po wielu latach powróci do swojego rodzinnego domu. Tam odkrywa, iż nadal czeka na nią jej wyimaginowany przyjaciel z dzieciństwa, który jak się okazuje wcale nie był taki do końca wymyślony. Jak można się domyślać nie jest on zadowolony z pozostawienia go samym na tak długo…

Napisaniem scenariusza i reżyserią zajmie się Jeff Wadlow, wieloletni współpracownik studia Blumhouse, który wcześniej reżyserował Prawda czy wyzwanie oraz Wyspę Fantazji.

Wiele horrorów wyrasta z naszych najbardziej podstawowych, pierwotnych lęków z dzieciństwa. Ten film wykorzysta to wszystko. Znacie takie stare powiedzenie, że wyobraźnia widza jest czasem bardziej przerażająca niż jakikolwiek film. Pragniemy to przetestować tak o fabule ’’Imaginary’’ mówi Wadlow.

Premiera Imaginary 8 marca 2024 roku.

Źrodło: The Wrap