Pawlak i Kargul na pierwszym zwiastunie filmu ''Sami Swoi. Początek'' 0

Next Film zaprezentował pierwszy materiał wideo promujący prequel kultowej trylogii Sami Swoi. Oto Adam Bobik i Karol Dziuba jak legendarni Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul.

Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. Sami Swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli się do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat. 60-ych.

Nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki mówi Tomasz Kubski, producent filmu.

Autorem scenariusza filmu Sami swoi. Początek (na podstawie książki Każdy żyje jak umie), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Adam Bobik i Karol Dziuba – to oni wcielają się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. W pozostałych rolach m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency. Prequel wyreżyserował Artur Żmijewski.

Kinowa premiera filmu 16 lutego 2024 roku.

Źrodło: Next Film