Koniec strajku aktorów. Jest porozumienie

Blokada Hollywood dobiega końca. Po 118 dniach strajku aktorzy zrzeszeni w SAG-AFTRA doszli do porozumienia z AMPTP, organizacją zrzeszającą studia filmowe, telewizje i platformy streamingowe.

Według porozumienia strajk dobiegnie końca dziś o godzinie 00:01 czasu amerykańskiego, a więc u nas o 21:01. Jutro dokument ten trafi do zatwierdzenia do zarządu SAG-AFTRA. Szczegóły umowy nie zostały na razie upublicznione. Zostanie to zrobione jutro.

Wiemy jedynie, że nowy kontrakt wart jest ponad miliard dolarów. Aktorzy walczyli m.in. o wzrost płac, dodatki pieniężne od najbardziej popularnych produkcji z streamingu oraz o zabezpieczenie w kwestii wykorzystania skanowanego wizerunku przez sztuczną inteligencję.

Ten rok był trudny dla Hollywood. 2 maja strajk rozpoczęli scenarzyści, a 14 lipca dołączyli do nich aktorzy. To spowodowało półroczny przestój w realizacji produkcji zarówno kinowych, jak i telewizyjnych, co przyniosło wiele straty Kalifornii, a także spowodowało, iż wiele osób pracujących w branży rozrywkowej straciło pracę.

Źrodło: Variety