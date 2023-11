Eddie Murphy ratuje święta w zwiastunie komedii ''Candy Cane Lane'' 0

Nadchodzi świąteczny okres i platformy prześcigają się w promocji swoich bożonarodzeniowych hitów. Zwiastun swojej produkcji rozgrywającej się w tym magicznym okresie zaprezentował serwis Amazon Prime Video. Zobaczcie jak Eddie Murphy ratuje święta w komedii '’Candy Cane Lane'’.

fragment plakatu promującego film ''Candy Cane Lane''

Murphy wciela się w Chrisa, głowę rodziny, który jest zdeterminowany, aby wygrać coroczny konkurs na najpiękniej przystrojony dom na Święta Bożego Narodzenia. Żeby tego dokonać zawiera pakt z elfką imieniem Pepper. Ta jednak zbyt mocno angażuje się w swoje zadanie. Jej czar nie tylko upiększa ozdoby, ale i powoduje, że niektóre z nich ożywają i to na aż 12 dni. To doprowadza do wielkiego chaosu w mieście. Chris wraz z rodziną muszą ścigać się z czasem, walczyć z przebiegłymi magicznymi postaciami, złamać urok i uratować święta.

Reżyserem filmu Candy Cane Lane jest Reginald Hudlin. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Kelly Younger, inspirowanego jego wakacyjnymi przeżyciami z dzieciństwa. W filmie występują także Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Danielle Pinnock i Timothy Simons.

Premiera filmu 1 grudnia wyłącznie na Amazon Prime Video.

Źrodło: Amazon Prime Video