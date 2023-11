''My Life With The Walter Boys'' - zwiastun młodzieżowej serii o dorastaniu i problemach sercowych 0

Netflix ma nową propozycję dla nastolatków i młodych dorosłych. Serwis zaprezentował zwiastun serialu '’My Life With The Walter Boys'’ opartego na popularnej powieści Ali Novak po raz pierwszy opublikowanej na WattPadzie.

fragment plakatu promującego serial ''My Life With The Walter Boys''

Fabuła serialu skupia się na 15-letniej mieszkance Manhattanu, Jackie Howard, która w tragicznym wypadku traci swoją rodzinę. Dziewczyna zmuszona jest porzucić swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się na wiejskie tereny Kolorado. Tam jej opiekunką zostaje Katherine, najlepsza przyjaciółka jej matki. Kobieta ta wychowuje dziesięcioro swoich dzieci wraz z mężem Georgiem. Aklimatyzując się w nowym środowisku Jackie decyduje się zrobić wszystko, aby dostać się do Princenton. Jednocześnie jej myśli zaprząta dwoje braci. Alex Walter to mól książkowy, na którym zawsze można polegać, zaś jego brat Cole wygląda na wiecznie zmartwionego i niezwykle tajemniczego chłopaka. Uczucia do obojga z nich bardzo komplikują jej plany i grożą wytrąceniem z obranego kursu. Czy Jackie poradzi sobie z tym wszystkim?

W rolach głównych występują Nikki Rodriguez jako Jackie, Sarah Rafferty jako Katherine, Marc Blucas jako George, Noah LaLonde (Cole), Ashby Gentry (Alex), Connor Stanhope (Danny), Johnny Link (Will), Corey Fogelmanis (Nathan), Dean Petriw (Jordan), Lennix James (Benny) oraz Isaac Arellanes (Isaac). Melanie Halsall stworzyła serial i pełni funkcję showrunnerki i producenta wykonawczego.

Premiera serialu 7 grudnia. Składa się na niego 10. epizodów.

Źrodło: Netflix