''Ultraman: Rising'' - zwiastun pełnometrażowej animacji o przygodach japońskiego herosa Ultramana 0

Netflix prezentuje pełny zwiastun oczekiwanego przez fanów japońskich superbohaterów filmu '’Ultraman: Rising'’. Na platformie znaleźć możecie jeszcze trzy sezonowy serial poświęcony tej postaci.

Gwiazda baseballu Ken Sato wraca do Japonii, by jako Ultraman podjąć się obowiązków superbohatera. Na miejscu szybko odkrywa, że do tego przyjdzie mu wychowywać dziecko swojego największego wroga.

Reżyser Shannon Tindle i współreżyser John Aoshima zapraszają na pełen akcji film animowany, którego bohaterowie są inspirowani twórczością Eijiego Tsuburayi. Film wyprodukowali Tom Knott i Lisa M. Poole.

Premiera na Netflix w 2024 roku.

Źrodło: Netflix, Comingsoon