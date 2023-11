''W głowie się nie mieści 2'' - zwiastun sequela udanej animacji Disney i Pixar 0

Studia Disney i Pixar pracujące wspólnie nad kontynuacją nagrodzonej Oscarem animacji W głowie się nie mieści, udostępniły jej pierwszy zwiastun. Będzie się działo, a co najważniejsze poznamy nowe emocje!

fragment plakatu promującego film ''W głowie się nie mieści 2''

W głowie się nie mieści opowiada historię 11-letniej Riley, dla której dorastanie jest niesamowicie trudne. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole…

W sequelu powrócimy do głowy Riley, która to jest już nastolatką, w chwili gdy siedziba główna przechodzi nagłą i nieoczekiwaną przez nikogo metamorfozę. A wszystko po to, aby zrobić miejsce na nowe emocje. Do Radości, Smutku, Złości, Strachu i Odrazy dołaczy Niepokój i co najważniejsze nie jest sam…

Animację wyreżyserował Kelsey Mann na podstawie scenariusza napisanego przez Meg LeFauve.

Premiera W głowie się nie mieści 2 14 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Pixar