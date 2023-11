Starz daje zielone światło kolejnemu serialowi o Spartakusie 0

Jak informowaliśmy na początku roku stacja Starz miała w swoich planach dalsze rozwijanie uniwersum o Spartakusie. Teraz po kilku miesiącach projekt nabrał rozpędu i uzyskał oficjalną zgodę na realizację.

Nick E. Tarabay, ''Spartakus: Zemsta''

Nowa produkcja otrzymała tytuł Spartacus: House of Ashur. Starz zamówił jej pierwszy 10-odcinkowy sezon. Według stacji serial ma zaginać historię i być erotycznym i ekscytującym doświadczeniem niczym przejażdżka na roller-coasterze.

Nick E. Tarabay ponownie wcieli się w rolę Ashura, sprytnego i intrygującego syryjskiego niewolnika, który współpracuje z Rzymianami, by stłumić bunt niewolników. Postać została ścięta na zboczach Wezuwiusza pod koniec serialu Spartakus: Zemsta. Nowa seria ukaże nam co by było, gdyby Ashur wtedy nie zginął, a otrzymał zaś szkołę gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa w zamian za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i zakończeniu buntu niewolników.

Showrunnerem i producentem wykonawczym projektu został Steven S. DeKnight, od początku związany z tą serią. Należą do niej cztery produkcje: Spartakus: Krew i piach, Spartakus: Bogowie areny, Spartakus: Zemsta i Spartakus: Wojna potępionych. Pierwszy serial zadebiutował w 2010 roku i zakończył się po jednym sezonie z powodu śmierci aktora Andy'ego Whitfielda wcielającego się w Spartakusa. W kolejnych produkcjach zastąpił go Liam McIntyre.

Źrodło: TV Line